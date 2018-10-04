Климкин заявил о вытеснении украинского населения из Крыма

Киев, , 18:15 — REGNUM Россия выдавливает из Крыма «проукраинское население», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. О свежих видениях главы украинского МИД сообщает 4 октября УНИАН.

В частности, Климкин обвинил Россию в «специальном переселении» десятков тысяч человек из других регионов РФ в Крым. Целью этих мероприятий является вытеснение с полуострова «проукраинского» населения.

Напомним, ранее Павел Климкин удивил прогрессивную общественность рассказом о размещении в Крыму российского ядерного оружия, а также разглядел «руку Кремля» в росте напряженности отношений Украины с Венгрией из-за раздачи венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Читайте также: Заявления Климкина о ядерном оружии в Крыму — это «параллельная реальность»

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь отделились от Украины в марте 2014 года по итогам всенародного референдума. Тогда же было принято решение о возвращении в состав Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине людей делят на «чистых» и «нечистых» – Константин Затулин