«Серые» технологии не помогут на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Финальный вариант бюллетеня на губернаторских выборах в Петербурге в 2019 году будет во многом зависеть от муниципальной выборной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт напомнил, что в Петербурге кандидаты в губернаторы должны пройти максимальный муниципальный фильтр, собрав 10% подписей местных депутатов.

Таким образом, в бюллетене не может быть больше девяти кандидатур, но, исходя из сегодняшних реалий, фильтр может пройти только кандидат от «Единой России» и тот, кто договорится с ней, пообещав взамен «правильное» участие в выборах, выгодное партии власти.

Однако ситуация может развиваться непредсказуемо, в зависимости от того, проведут ли муниципальные выборы совместно с губернаторскими, 8 сентября, или устроят их раньше, весной 2019 года.

Даже в первом случае «Единая Россия», согласно собственным правилам, должна провести внутрипартийные праймериз уже в апреле — мае.

«Значит, какая-то часть депутатов эти праймериз не пройдет. И какая-то часть почувствует, что они оказываются за бортом. Может ли «ЕР» гарантировать лояльность депутатов и контролировать их подписи? Пока однозначного ответа на это нет. Вероятно, мы увидим определенное количество депутатов, готовых договориться с другими центрами силами о возможности их поддержки. Возможно, «Единая Россия» стопроцентный контроль за муниципалами потеряет», — считает политолог.

Если же будет решено пойти путем досрочного роспуска муниципалов в декабре 2018 года и назначения выборов на март, то это будут единственные выборы в России весной 2019 года. В связи с этим в Петербург съедутся всевозможные наблюдатели, СМИ и комиссии ЦИК, которая «любит» Северную столицу особенно «нежно», считает Солонников.

«В этой ситуации есть ли у «ЕР» гарантия, что они на честных, прозрачных выборах смогут провести абсолютное большинство? У оппозиции есть позитивный опыт в Москве, оппозиция отмобилизована, сейчас по подготовке к муниципальной кампании они на полкорпуса обгоняют партию власти. Пытаться победить за счет серых технологий — досрочного голосования и прочего — при таком количестве наблюдателей? Это будет только в минус. Те, кого поймают, получат уголовные дела. Примеры уже были в Калининграде и в Улан-Удэ. После осенних выборов 2018 года страна живет немного в другой реальности. И надежды на то, что в Петербурге пройдут выборы «как всегда», всё сойдет с рук, нет. Не пройдут. Это будет гораздо больший скандал. Ушат негатива будет для всех, если будут нарушения», — считает политолог Дмитрий Солонников.

Ему кажется, что сценарий с весенними муниципальными выборами — это «мина замедленного действия, подложенная под нынешнюю городскую власть», и два-три кандидата от оппозиции в такой ситуации вполне могут получить нужные подписи.

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Напомним, президент Владимир Путин 3 октября предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в должности главы совета директоров. Полтавченко согласился. Временно исполняющим обязанности главы Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

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