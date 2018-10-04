Фигурант уголовного дела покинул свердловское министерство

Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM Один из фигурантов громкого уголовного дела о коррупции в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области покинул свой пост в министерстве. Указ подписал врио губернатора региона Алексей Орлов.

Артём Богачёв ушёл по собственному желанию. Как пишет издание Znak.com, это он сделал для того, чтобы устроиться на работу. Дело в том, что от работы в министерстве он был отстранён на время следствия, а заниматься чем-то ему было нужно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о коррупции в министерстве было возбуждено весной 2016 года. Трое чиновников, в том числе на тот момент министр Алексей Пьянков, несколько месяцев провели в СИЗО.

Отметим, следствие до сих пор не завершено, хотя прошло уже два с половиной года. Сами подозреваемые не признают своей вины.

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