Слуцкий: Все обвинения РФ в кибератаках — бред

Москва, , 17:51 — REGNUM Все обвинения России со стороны Нидерландов, Великобритании и поддержавших их США в якобы проведении кибератак — «очередной бред, который иначе как масштабную провокацию расценивать нельзя». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Цель одна: поддерживать миф о России, как о стране-агрессоре, для решения своих геополитических и внутренних задач. Никаких доказательств опять нет, и, судя по всему, никто их предъявлять не собирается», — сказал Слуцкий.

Все это до боли напоминает пропагандистские приемы холодной войны еще времен СССР, продолжил парламентарий.

По его мнению, это «абсолютно тупиковая и деструктивная линия».

Власти Нидерландов заявили о высылке четырех граждан России. Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина подозревают в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кроме того, минюст США предъявил семи гражданам РФ обвинения в совершении киберпреступлений, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Все обвиняемые, по версии ведомства, — офицеры Главного разведывательного управления России (ГРУ). По данным США, мишенями кибератак были 34 организации, в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация футбола (FIFA), компания Westinghouse Electric Company, лаборатория химического оружия в Гааге и атомная станция в США.