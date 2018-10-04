Лидер оппозиции Мальдив вернулся домой из изгнания

Мале, , 18:20 — REGNUM Лидер оппозиции Мальдивских островов Касим Ибрагим вернулся на родину из Германии, 4 октября передает агентство Associated Press.

Политика, который вынужден был эмигрировать из-за угрозы ареста при прошлом президенте Абдулле Ямине, встречал в аэропорту Мале новый президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих.

Ожидается, что в ноябре из изгнания вернется еще один оппозиционный политик, преследовавшийся Ямином, — Мохамед Нашед, первый демократически избранный президент Мальдив.

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