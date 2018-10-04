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Владимирский суд отказал депутату в защите чести от КПРФ

Политика

Иван Алтухов подавал в суд на КПРФ иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

Владимир, 4 октября 2018, 17:44 — REGNUM  Октябрьский районный суд Владимира не стал удовлетворять иск о защите чести, достоинства и деловой репутации депутата областного заксобрания от Коммунистической партии социальной справедливости к КПРФ. Заседание по делу прошло 4 октября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

«Отказано в удовлетворении иска», — говорится в документах дела.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Алтухов, который баллотировался в губернаторы Владимирской области и депутаты областного заксобрания, подал иск после того, как представители регионального отделения КПРФ заявили о членстве кандидата сразу в двух партиях.

Коммунисты заявляли, что Иван Алтухов также является членом «Партии возрождения России», что является основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Однако КПРФ не смогла доказать свои обвинения в суде перед выборами. После Иван Алтухов сам снялся с выборов губернатора, а вот выборы областных депутатов прошли для него успешно — он стал единственным представителем КПСС в заксобрании.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский депутат пытается защитить честь от КПРФ

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