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Боевики устроили теракты в трех провинциях Афганистана

Политика

Жертвами взрывов стали пятеро человек, ранения получили 24 человека

Боевики устроили теракты в трех провинциях Афганистана
Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия
Взрыв

Кабул, 4 октября 2018, 17:36 — REGNUM  В разных провинциях Афганистана за день произошли три теракта, жертвами которых стали пятеро человек, ранения получили 24 человека, 4 октября передает агентство Associated Press.

По информации властей, в результате подрыва транспортного средства в районе Жари в провинции Кандагар погибли две женщины, 16 человек — 14 женщин и двое мужчин — получили ранения.

В провинции Нангархар взрывом бомбы у здания неправительственной организации были убиты двое человек, ранены семеро человек.

В Кабуле один человек погиб и один получил ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле.

На данный момент никакая группировка не заявила о причастности к терактам. Связь между нападениями также пока не установлена.

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Взрывы в Афганистане
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