Косачёв: Про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного

Москва, , 17:31 — REGNUM Очередной антироссийский выпад со стороны Запада — обвинения Нидерландов в адрес четверых россиян — свидетельствует о двух вещах, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Во-первых, там никто успокаиваться не собирается. Во-вторых, очерчены контуры дальнейших информационно-пропагандистских атак на Россию, которые будут и далее вертеться вокруг некоего набора «раскрученных» в информпространстве «тегов», вроде «химическое оружие — кибератаки — ГРУ», — написал сенатор в соцсети.

По мнению сенатора, это должно создать у аудитории прочную ассоциацию России с негуманным оружием и с ее непрекращающимся тайным (но почему-то все время раскрываемым) вмешательством в дела западных демократий, а в конечном счёте — делигитимизировать саму Россию, против которой, «нелегитимной», любые нелегитимные средства и методы в равной степени допустимы и хороши.

«Почему в качестве ключевой темы выбраны именно хакерские и иные кибератаки, понять тоже нетрудно: доказать их источник и чью-либо причастность к таким атакам невозможно — значит, можно легко свалить на кого угодно», — рассуждает парламентарий.

Почему опять фигурирует ГРУ, читается не менее легко, продолжил Косачев.

«Из этой аббревиатуры делают современный аналог «КГБ», которой пугали людей на Западе во времена холодной войны. Сегодня опять понадобились свои «ужастики». А потому, уверен, про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного в ближайшее время», — прогнозирует парламентарий.

Так, напомнил он, мининдел Великобритании Джереми Хант вчера уже обвинил ГРУ в организации чуть ли не всех нашумевших кибератак последних лет, включая атаки на серверы Демократической партии США в 2016 г., задействование вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний.

Синхронная и унисонная реакция Запада — помимо британского министра иностранных дел, одновременно «отметились» министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд и генсек НАТО Йенс Столтенберг — подтверждает, что Россия имеет дело не со случайным инцидентом, а с эпизодом широкомасштабной кампании, указал сенатор.

Он считает, что неслучайно и Хиллари Клинтон, никак не готовая смириться с поражением на выборах 2016 года, накануне сравнила так называемое «российское вмешательство» в американские выборы аж с терактом в США 11 сентября 2001 года.

«Ну, а то, что в этом контексте мелькнуло наименование профессионального поставщика «нужных» фактов — британской «независимой» конторы «Беллингкэт» — подтверждает намерение связать воедино все что можно в единое досье фейковых «преступлений» России, которое бы оправдывало любые, даже самые нелепые обвинения в ее адрес и, соответственно, любые враждебные меры к ней. Увы, это надолго, и, разумеется, «проглатывать» эти провокации не следует. «Умиротворить» информационного агрессора точно не получится», — заключил Косачев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Нидерландов заявили о высылке четырех граждан России. Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина подозревают в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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