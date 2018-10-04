Зампред комитета Совфеда РФ рассказал о главном уроке октября 1993 года

Москва, , 17:30 — REGNUM Главный урок, который извлекла РФ из событий октября 1993 года, состоит в том, чтобы не допустить их повторения. Об этом 4 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил зампред комитета Совфеда по международным делам РФ Андрей Климов.

«Конечно, ситуация была дикая, потому что и с той, и с другой стороны были знакомые, — сказал Климов. — Причём очень хорошие знакомые. И я не представлял, что может случиться в каждую следующую минуту. И то, что говорилось по радио, и то, что говорилось друг другу, — это был огромный контраст. Главный урок, который был извлечён, — мы ничего подобного больше не видели, слава богу. И это наше огромное достижение. Здесь водораздел шёл так, как это бывает в гражданских войнах. Линия водораздела была не прямая, а извилистая. Она менялась по ходу событий. Многие люди принимали решения, имея не всю информацию. Нам надо понять, что эта страница была перевернута. Но многие проблемы сегодняшнего дня можно проследить оттуда. Слава богу, время лечит. Не дай бог чему-то подобному повториться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) внёс в Госдуму законопроект о компенсациях вреда и мерах социальной реабилитации пострадавших в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в Москве.

Документ определяет круг лиц, которые признаются пострадавшими в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве, и закрепляет за ними право получения компенсационных выплат в денежном выражении на основании судебных актов по искам к Российской Федерации о компенсации вреда независимо от наличия причинителя этого ущерба и его вины.

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