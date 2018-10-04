Правящая партия Бангладеш обращается к коммунистам за поддержкой

Дакка, , 18:39 — REGNUM Глава находящейся у власти в Бангладеш партии «Авами лиг» («Народная лига») Обайдул Кадер призвал левые политические объединения поддержать правящую партию на предстоящих парламентских выборах. По информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», генеральный секретарь «Народной лиги» сделал соответствующее заявление в ходе торжественных мероприятий по случаю 51-й годовщины создания «Коммунистической партии Бангладеш».

Накануне очередных парламентских выборов правящая партия Бангладеш «Авами лиг» стремится заручиться поддержкой политических сил из «Левого демократического альянса», возглавляемого «Коммунистической партией Бангладеш». Примечательно, что данная политическая партия бойкотировала предыдущие выборы в парламент Бангладеш.

Обайдул Кадер также ответил на ряд вопросов, связанных с недавними арестами лидеров «Националистической партии Бангладеш» (НПБ). Генеральный секретарь правящей партии Бангладеш подчеркнул, что заключение под стражу не является формой политической расправы, а основанием для арестов служат оперативные данные полиции страны.