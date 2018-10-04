Президент Италии подписал «декрет Сальвини» о безопасности и миграции

Рим, , 17:18 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла подписал утвержденный правительством декрет о безопасности и миграции, сообщает пресс-службе итальянского правительства в четверг, 4 октября.

Вместе с тем формальный глава государства направил премьер-министру Джузеппе Конте письмо, в котором обратил внимание на необходимость не допустить, чтобы соблюдение нового декрета привело к нарушению конституционных и международных обязательств Италии.

Как сообщалось ранее, «декрет Сальвини», названный по имени его автора — главы МВД, предусматривает значительный рост бюджетных расходов на борьбу с мафией, в том числе увеличение численности правоохранительных подразделений, борющихся с мафией.

Одновременно с этим предполагается резкое сокращение расходов правительства на содержание нелегальных мигрантов, ужесточение правил выдачи разрешений на пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны.

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