В Госдуме удивлены высылкой обвиняемых Нидерландами в подготовке кибератаки

Москва, , 17:18 — REGNUM В Госдуме отметили процессуальные нарушения при выдворении обвиняемых в подготовке кибератаки граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

«Для киберпреступлений, как и для других видов криминала, в случае их фиксации, предусмотрены определенные процессуальные шаги, включая задержание и расследование, но не немедленное выдворение, как это было заявлено голландцами. Также не очевидны причины, по которым это событие держалось без огласки почти полгода», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Учитывая тот факт, что российской стороной неоднократно высказывалась готовность к совместной работе по вопросам кибербезопасности, компетентным органам Нидерландов следовало незамедлительно обратиться к их российским коллегам для проведения объективного и эффективного расследования, полагает депутат.

Власти Нидерландов заявили о высылке четырех граждан России. Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина подозревают в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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