«Оппоблок»: закон о защите украинского языка нарушает Европейскую хартию

Киев, , 17:10 — REGNUM Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не имеет никакого отношения к защите украинского языка. Об этом 4 октября заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Николай Скорик.

«В 1974 году было выдано более 104 миллионов украинских книг. На сегодняшний день — чуть больше 20 млн. Это маленькая статистическая цифра, но она демонстрирует то, как власть занимается вопросом защиты государственного языка», — привел пример Скорик.

Он напомнил, что статьи 10 и 11 Конституции Украины четко указывают, что украинский язык является государственным, тем не менее, в стране должно обеспечиваться свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств. Скорик сообщил, что даже Научно-экспертное управление Верховной Рады признало, что «законопроекты не учитывают обязательства, которые взяла на себя Украина, ратифицировав Европейскую хартию региональных языков».

«Существует риск, что применение языков меньшинств останется за пределами правового регулирования. Еще один момент: попытка решить на уровне закона вопрос создания Национальной комиссии по стандартам государственного языка содержит признаки вмешательства Верховной Рады в компетенцию Кабинета Министров. Кроме того, Конституционный суд в своем решении от 2 марта 1999 отметил, что законами Украины могут регулироваться вопросы, решение которых не относится к полномочиям других органов государственной власти. А языковым законом предлагается урегулировать общественные отношения, которые не должны им регулироваться», — рассказал Скорик.

Как сообщалось, 4 октября парламент Украины принял в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» соответствующий документ проголосовал 261 депутат. В законопроекте говорится, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины. «Статус украинского языка как единственного государственного языка не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», — отмечается в документе.

В то же время публичное унижение украинского языка признано «противоправным деянием, тождественным надругательству над государственными символами Украины, и наказывается в соответствии с законом». Люди, желающие получить гражданство Украины, обязаны «подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком».

Кроме того, закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, которые проходят военную службу по контракту, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также другие лица.