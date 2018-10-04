В Госдуме объяснили обвинения Нидерландов РФ в кибератаках

Москва, , 17:08 — REGNUM Массовым психозом на государственном уровне назвал совместное заявление премьеров Британии и Нидерландов о «неприемлемой деятельности в киберпространстве российской военной разведки» член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

«Необоснованные и абсолютно бездоказательные обвинения России в кибератаках, звучащие от руководства Британии и Голландии, начинают вызывать опасение за адекватность их восприятия», — сказал парламентарий.

Своим бездумным поддакиванием старшим товарищам нидерландское руководство лишний раз продемонстрировало свою несамостоятельность во внешней политике, продолжил депутат.

Он предположил, что подобные шаги являются «попыткой Амстердама компенсировать недовольство патронов из-за океана в связи с ранее принятым решением Голландии отказаться от финансирования вооруженной оппозиции в Сирии, а вслед за этим и печально известной организации «Белые каски».

Власти Нидерландов заявили о высылке четырех граждан России. Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина подозревают в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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