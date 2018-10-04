В БПП прогнозируют, что санкций против «112 Украина» и NewsOne не будет

Киев, , 17:06 — REGNUM Политики и журналисты критикуют принятие Верховной Радой проекта постановления №9157, который предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

В частности депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем прогнозирует, что СНБО и президент Украины Петр Порошенко не введут санкции против указанных телеканалов.

«Верховная рада обратилась к Совету национальной безопасности с обращением рассмотреть возможность наложения санкций на телеканалы 112 и NewsOne. Я против закрытия каких-либо СМИ без решения суда и реальных доказательств ими нарушения законов. Но теперь мяч на стороне президента и СНБО, и я уверен, это будет еще одним сеансом снятия масок. Потому что мой прогноз: Совбез не примет никакого реального решения по этому вопросу», — написал Найем на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, администрация президента пытается установить контроль над медийным пространством перед выборами.

«К сожалению, вся демонстративная ненависть к Виктору Медведчуку и его сателлитам — это игра на публику, рассчитанная на идиотов. Истинная цель демаршей, бойкотов и воплей про антигосударственную деятельность — контроль над медийным пространством перед выборами или создание более благоприятных обстоятельств для переговоров с собственниками и менеджерами этих телеканалов. Проще говоря, первыми договариваться с теми, кого в администрации президента называют врагами народа, побегут сами ребята из администрации президента. Точно так же, как ранее договаривались с главным спонсором Партии регионов и Виктора Януковича — Ринатом Ахметовым и главным пророссийским энергетическим олигархом Дмитрием Фирташем. Это ведь очень удобно — с одной стороны нагнетать эмоции, а с другой — договариваться», — добавил Найем.

В свою очередь журналист Сергей Гармаш обвинил власти в лицемерии за давление на телеканал «112 Украина», который якобы контролируется пророссийским политиком, членом партии «За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Верховная Рада предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против двух телеканалов в Украине. За это решение проголосовали в четверг 229 депутатов». Интересно, это те самые депутаты, которые с этих телеканалов не вылазят? «Решение связано с тем, что 112 канал перешел под контроль пророссийского политика Виктора Медведчука». Интересно, отдавать Медведчуку рынок сжиженного газа в Украине — норм. Давать ему право представлять Украину в Минске и незаконно летать в Москву — тоже. А вот канал… — ярмарка лицемерия», — написал Гармаш на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная Рада поддержала проект постановления №9157, которым предложила СНБО ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

При этом документ предусматривает ввод ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов. Кроме того, в постановлении предлагается применить санкции к связанным с телеканалом «112 Украина» компаниям «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», каналу «Новости 24 часа» (связан с NewsOne).

Напомним, в сентябре 2018 года телеканал NewsOne был передан в управление бежавшему из Украины экс-главе администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову. При этом телеканал «112 Украина» контролирует внефракционный депутат Евгений Мураев. До этого под его контролем находился и телеканал NewsOne.