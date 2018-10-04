Китай поставил в КНДР в 2018 году 21  690 тонн переработанной нефти

Пхеньян, , 19:05 — REGNUM В августе Китай поставил в КНДР 2700 тонн переработанной нефти; всего за 8 месяцев было отправлено 21 690 тонн переработанной нефти. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство KBS со ссылкой на радио Voice of America.

По данным агентства, объём поставок нефти и нефтепродуктов в августе был в 3 раза выше, чем в июле, и является рекордным с декабря 2017 года, когда Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2397. В рамках квоты, закрепленной в резолюции, КНДР может закупать лишь 525 000 тонн нефти и нефтепродуктов в год и вовсе не может импортировать газ и газовый конденсат.

Впрочем, южнокорейские эксперты отмечают, что, помимо официально зарегистрированных поставок, Китай может продавать нефть в КНДР в обход санкций Совета Безопасности.