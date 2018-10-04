Севастополь получил нового «старого» главного архитектора

Севастополь, , 16:53 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил директором департамента архитектуры и градостроительства города Александра Моложавенко, который ранее уже занимал эту должность. О назначении нового руководителя губернатор сообщил 4 октября на заседании правительства Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова подала заявление об увольнении по собственному желанию, проработав в должности главного архитектора девять месяцев. По словам, и.о. вице-губернатора Михаила Демиденко, её решение связно с семейными обстоятельствами. Однако по мнению ряда местных общественников причиной отставки Раковой стало её нежелание выполнять поручения, касающиеся генплана города.

Уроженец города Холмогоры Александр Моложавенко с 2016 по январь 2018 года уже возглавлял департамент архитектуры и градостроительства Севастополя.

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