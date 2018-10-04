Суд считает виновным: челябинскому экс-вице-губернатору оглашают приговор

Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Советском райсуде Челябинска 4 октября началось чтение приговора бывшему вице-губернатору области Николаю Сандакову. Оно продлится примерно два дня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд уже признал бывшего чиновника виновным по одному из трёх пунктов обвинения.

Сам Сандаков пришёл на оглашение с вещами. При этом он настаивает на своей невиновности и удивлён тому, что суд признал показания одного из ранее осуждённых лиц, а не свидетелей защиты.

Напомним, приговор Сандакову могли начать оглашать ещё 25 сентября. Но тогда оно было отложено.

Николай Сандаков был задержан в конце марта 2015 года и некоторое время провёл в СИЗО. Ему вменили мошенничество, получение взятки и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Сам он своей вины не признаёт.

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