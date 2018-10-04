В Раде БПП и Оппоблок обвинили в продлении войны на Донбассе на десятилетия

Киев, , 16:51 — REGNUM Депутаты украинских парламентских фракций «Батькивщина» и «Радикальная партия» подвергли жесткой критике продление действия закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон «об особом статусе» Донбасса).

В частности депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук назвал закон об «особом статусе» Донбасса «позором, который проталкивает «Оппоблок» вместе со своими союзниками — БПП».

«БПП это — не партия мира, а партия войны, такая же, как и Оппозиционный блок. Из-за этого голосования на глазах всей Украины происходит слияние прокремлевских сил, и демонстрация их единства. Каждый, кто нажал кнопку, голосуя за особый статус Донбасса, тем самым голосовал вместе с кремлевско-оккупационным блоком, голосовал за продолжение войны в Донбассе, голосовал за убийства украинцев», — написал Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, БПП и Оппоблок «прогнулись» под требования Кремля.

«Минские соглашения не принесли Украине ни одного дня мира, никакой пользы, а только бизнес на крови. И те, кто сейчас говорят о сохранении санкций, почему одновременно они молчат о псевдовыборах на оккупированных территориях? Таким образом, они якобы наказывают марионеток Путина, а на самом деле сами прогибаются под требования врага. Позор плебеям, которые поддерживают антиукраинские решения!» — добавил Мосийчук.

В свою очередь депутат, замруководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев считает, что сегодняшняя власть не видит вариантов для освобождения Крыма и части Донбасса. По его словам, продление действия закона «об особом статусе» Донбасса — это, по сути, затягивание конфликта, который превратится в конфликт на десятилетия.

«Как только будут легализованы местные органы самоуправления, под дулами русских солдат, без контроля над границей между Россией и Украиной, любые разговоры о санкциях и помощь со стороны международного сообщества станут невозможными. Их ответ будет прост: у вас все урегулировано», — сказал Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября парламент Украины принял в целом внесенный президентом Петром Порошенко законопроект №9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Таким образом, Рада продлила «особый статус» отдельных регионов Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Напомним, срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса истекал 10 октября 2018 года. Закон действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья.