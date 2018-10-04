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«Новое правительство Пакистана не подписывает секретных договоров с КНР»

Политика

Министр финансов Пакистана Асад Умар заявил, что новое правительство Пакистана не подписывает тайных соглашений ни с кем, в том числе с Китаем и Саудовской Аравией

Исламабад, 4 октября 2018, 17:38 — REGNUM  3 октября министр финансов Пакистана Асад Умар, выступая перед Сенатом (верхняя палата Парламента страны), заявил, что новое правительство не подписывает никаких секретных соглашений с иностранными государствами, в том числе, с Китаем и Саудовской Аравией. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр в своей речи перед парламентариями заявил, что бывшее правительство, возглавляемое Навазом Шарифом, называло Китайско-пакистанский экономический коридор «прорывным моментом», однако не спешило делиться деталями соглашений с общественностью.

По словам Асада Умара, подход правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») к внешней политике совсем иной: новое правительство готово сообщать обо всех договоренностях, в том числе и с КНР, и с Саудовской Аравией. Министр финансов привел в пример недавнюю встречу с саудовскими представителями в порту Гвадар, где в обсуждении инвестиционных проектов участвовали представители провинции Белуджистан.

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Зарубежная хроника
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