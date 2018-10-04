Четверг, 4 Октября 2018 года
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Антониу Гутерреш: Индия и Бангладеш должны оказать давление на Мьянму

Политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свое мнение о том, что Индия должна поддержать Республику Бангладеш и надавить на правительство Мьянмы, чтобы разрешить кризис рохинджа

Антониу Гутерреш: Индия и Бангладеш должны оказать давление на Мьянму
Marco Orazi
Высокое давление

Нью-Дели, 4 октября 2018, 17:42 — REGNUM  Индия должна объединить свои усилия с Республикой Бангладеш для того, чтобы разрешить кризис рохинджа, являющийся самым страшным гуманитарным кризисом на памяти генсека ООН, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время своей речи, посвященной решению глобальных проблем 2 октября.

Я не видел ни одной настолько притесняемой общины, как рохинджа, добавил он, резко осудив «глубоко укоренившийся расизм» в буддистском обществе Мьянме.

По информации индийского новостного агентства Ani, генеральный секретарь в своей речи также упомянул проблемы международного терроризма и изменения климата.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Индию со своим первым визитом.

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Зарубежная хроника
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