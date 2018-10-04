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По укреплениям ИГИЛ* в афганской провинции Нангархар нанесены авиаудары

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

По укреплениям ИГИЛ* в афганской провинции Нангархар нанесены авиаудары
Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Джелалабад, Афганистан, 4 октября 2018, 18:06 — REGNUM  Официальные представители 201-го корпуса армии Афганистана заявили, что в уезде Хогьяни провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) силы международной коалиции провели операцию, в ходе которой по укреплениям сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было нанесено несколько авиационных ударов.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, авиационные удары были нанесены при помощи дронов.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции сил международной коалиции было ликвидировано по меньшей мере шесть боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди убитых также числится один из командиров группировки.

По словам представителей 201-го корпуса афганской армии, в ходе операции никто из мирных жителей и солдат сил безопасности не пострадал.

Представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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