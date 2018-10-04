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МИД Афганистана опасается противостояния между США и Россией

Политика

Заместитель министра иностранных дел Афганистана заявил, что для достижения мира в стране необходим консенсус среди крупных мировых держав

Кабул, 4 октября 2018, 17:54 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Афганистана Хекмат Халил Карзай заявил, что Афганистан постепенно становится новой ареной противостояния США и России, что может подорвать мирный процесс в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе посвященного афганской внешней политике мероприятия, организованного Центром Афганистана по изучению права и политики.

Хекмат Халил Карзай сказал, что Украина перестает быть главным источником напряженности в отношениях России и США, ее место постепенно занимает Афганистан. Он также добавил, что одной из приоритетных целей внешней политики Афганистана должно стать содействие достижению консенсуса между крупными мировыми державами.

В ходе выступления заместитель министра иностранных дел также высказался по поводу отношений с Пакистаном. Он заявил, что не следует ждать помощи от Исламабада в деле установления мира в стране, так как Пекин вряд ли окажет давление на Пакистан, чтобы подтолкнуть его к действиям в этом направлении.

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Зарубежная хроника
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