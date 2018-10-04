Киев, , 16:42 — REGNUM Продление действия закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» поможет восстановить мир в стране. Об этом 4 октября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Он призвал изменить Конституцию Украины, чтобы отдельные регионы Донбасса получили «особый статус».

«Для того, чтобы он заработал, нужны изменения в Конституции, которых нет. Но мы все равно поддержим законопроект №9153 о продлении особого статуса Донбасса, потому что он дает Украине шанс на мир. Это дипломатический путь решения того конфликта, который сегодня все население Украины считает главной проблемой в стране», — сказал Бойко.

По его словам, «Оппоблок» готов вести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

«Чтобы вернуть территории и людей в страну, мы должны проводить прямые переговоры со всеми конфликтующими сторонами. Надо не прятаться за посредничество, а выходить на диалог прямо и честно для того, чтобы вернуть мир в государстве. Если сегодняшняя власть боится за свои рейтинги, то мы готовы браться за эту работу», — добавил Бойко.

В свою очередь депутат от фракции «Батькивщины» Игорь Луценко обвинил фракцию «Блок Петра Порошенко» в заключении союза с «Оппоблоком».

"Мы уже сейчас наблюдаем союз фракции Порошенко и Опоблока слившихся, чтобы предоставить местное самоуправление террористам, которые убивают наших военных на востоке, предоставить местное самоуправление российским оккупантам», — сказал Луценко.

По его словам, законом «об особом статусе» Донбасса «мы создаем там Российскую Федерацию».

«Перед тем, как мы получим контроль за границей, нам предлагают провести там местные выборы. Выборы там возможны? Эти выборы легализуют их так называемых прокуроров, судей, милицию. Это все будут контролировать террористы и страна-агрессор Россия», — добавил Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября парламент Украины принял в целом внесенный президентом Петром Порошенко законопроект №9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Таким образом, Рада продлила «особый статус» отдельных регионов Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Напомним, срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса истекал 10 октября 2018 года. Закон действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья.

При этом остальные статьи закона не действуют: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах и так далее.