В Турции пройдет четырехсторонний саммит по Сирии

Стамбул, Турция, 4 октября 2018, 18:23 — REGNUM В Стамбуле пройдет саммит по Сирии, в котором примут участие Россия, Франция, Германия и Турция. Об этом со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает турецкое новостное агенство «Анадолу».
В ходе заседания парламентской фракции партии ПСР (Партия справедливости и развития) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не допускала ошибок в своих действиях в Сирии. Именно поэтому турецкая сторона уверена в успехе своих инициатив по поводу Идлиба.
Глава государства анонсировал саммит по Сирии с участием Турции, России, Франции и Германии, который пройдет в ближайшее время в Стамбуле. На саммите планируется определить последующие шаги для разрешения конфликта в Сирии.
Эрдоган также заявил, что попытки урегулирования без участия Турции не смогут достичь успеха