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В Турции пройдет четырехсторонний саммит по Сирии

Политика

В Стамбуле планируется проведение саммита, на котором должна решиться судьба Идлиба

Стамбул, Турция, 4 октября 2018, 18:23 — REGNUM  В Стамбуле пройдет саммит по Сирии, в котором примут участие Россия, Франция, Германия и Турция. Об этом со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает турецкое новостное агенство «Анадолу».

В ходе заседания парламентской фракции партии ПСР (Партия справедливости и развития) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не допускала ошибок в своих действиях в Сирии. Именно поэтому турецкая сторона уверена в успехе своих инициатив по поводу Идлиба.

Глава государства анонсировал саммит по Сирии с участием Турции, России, Франции и Германии, который пройдет в ближайшее время в Стамбуле. На саммите планируется определить последующие шаги для разрешения конфликта в Сирии.

Эрдоган также заявил, что попытки урегулирования без участия Турции не смогут достичь успеха

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Зарубежная хроника
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