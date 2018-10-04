В Турции пройдет четырехсторонний саммит по Сирии

Стамбул, Турция, , 18:23 — REGNUM В Стамбуле пройдет саммит по Сирии, в котором примут участие Россия, Франция, Германия и Турция. Об этом со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает турецкое новостное агенство «Анадолу».

В ходе заседания парламентской фракции партии ПСР (Партия справедливости и развития) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не допускала ошибок в своих действиях в Сирии. Именно поэтому турецкая сторона уверена в успехе своих инициатив по поводу Идлиба.

Глава государства анонсировал саммит по Сирии с участием Турции, России, Франции и Германии, который пройдет в ближайшее время в Стамбуле. На саммите планируется определить последующие шаги для разрешения конфликта в Сирии.

Эрдоган также заявил, что попытки урегулирования без участия Турции не смогут достичь успеха