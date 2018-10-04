Пакистан изгоняет из страны 18 иностранных НКО

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Исламабад, , 16:43 — REGNUM Власти Пакистана приказали приостановить деятельность и покинуть страну 18 иностранным некоммерческим организациям, 4 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ActionAid, одной из изгоняемых НКО, от высылки организаций «пострадают тысячи простых пакистанских семей… которые пытаются защищать свои права и строить лучшую жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Пакистан уже объявлял о высылке 27 иностранных НКО за «антигосударственную деятельность».

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