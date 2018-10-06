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Зачем Армения наращивает военный бюджет?

Политика

Из обзора оборонного бюджета Армении на 2019 год

Зачем Армения наращивает военный бюджет?
Иллюстрация: Mil.am
Министерство обороны Армении

Ереван, 6 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Рост военного бюджета Армении, запланированный на 2019 год, должен обеспечить существенное увеличение мощи вооруженных сил. Где Армения нашла деньги на перевооружение и на каких направлениях модернизации сосредоточатся основные усилия, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

2017−2018 годы также показывали наращивание армянского военного бюджета. Возможность для этого процесса была обеспечена ростом ВВП — последние два года в этом смысле были для Армении удачными. И тем не менее, наращивать военные расходы до бесконечности нельзя, 5% от ВВП считается опасным пределом для экономики.

Поэтому, являясь традиционным покупателем российских вооружений, Армения получила несколько льготных кредитов. На тех же условиях пойдет и часть техники, запланированная к покупке у России в 2019 году. Учитывая превосходство в реактивных системах залпового огня и ракетных вооружениях, достигнутое Азербайджаном, Армения пытается сократить этот разрыв. Начиная с 2015 года Ереван договорился с Москвой о поставках как ракетно-артиллерийской техники, так и средств радиоэлектронной борьбы. А вот с перевооружением армянской авиации дело обстоит сложнее. Почему?

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