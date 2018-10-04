Лидеры ЕС обсудят «попытку кибератаки» на ОЗХО на саммите в Брюсселе

Брюссель, , 16:35 — REGNUM Тема кибербезопасности будет включена в повестку запланированного на 18 октября саммита ЕС в связи с предполагаемой попыткой кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил 4 октября председатель Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, Европейский союз «решительно осуждает» предполагаемую атаку и «выражает полную солидарность с теми, кто ей подвергся».

Напомним, ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что 13 апреля 2018 года была предотвращена «кибератака сотрудников ГРУ» на компьютерные системы ОЗХО в Гааге.

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