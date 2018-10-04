События в Ингушетии: с чего все начиналось

Магас, , 16:33 — REGNUM Депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией и ратифицировали его. Из 25 депутатов за него проголосовали 17 человек. Высказались против трое, еще пятеро воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время голосования на площади перед парламентом собрались недовольные решением о переделе границы с Чечней граждане. Их было до пяти тысяч человек. По утверждениям очевидцев, акция протеста сопровождалась стрельбой в воздух, которую открыли силовики, стянутые к месту проведения митинга. Сообщается, что въезд в город перекрыт, после подписания договора депутатов якобы пришлось выводить из здания под охраной.

Конституционный суд Республики Ингушетия вынес решение о незаконности принятия парламентом региона законопроекта «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». По мнению суда, у депутатов Народного собрания не было полномочий для рассмотрения закона о пересмотре границ субъекта, говорится в официальном сообщении суда, подписанном 4 октября его председателем Аюбом Гагиевым.

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Напомним, историческое соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой было подписано 26 сентября 2018 года. В рамках договоренности установлены территории двух субъектов в рамках границ, устоявшихся в девяностых годах XX века. Несмотря на имевшееся ранее отсутствие договоренностей, на протяжении долгого времени установление административной границы создавало напряженную обстановку между двумя народами, что провоцировало конфликтные ситуации.

В августе 1993 года президент Ингушетии Руслан Аушев и лидер Чечни Джохар Дудаев подписали договор по определению условных границ, по которому за Чеченской Республикой оставались ингушские населенные пункты Серноводск и Ассиновская.

Вновь территориальные претензии вспыхнули в то время, когда Ичкерию возглавлял Аслан Масхадов.

10 марта 2003 года лидеры двух республик — Ахмат Кадыров и Мурат Зязиков — подписали протокол, который, по сути, дублировал соглашение Аушева и Дудаева от 1993 года. Однако ни одна из этих договоренностей не устанавливала четкие административные границы между двумя республиками. Конфликтные ситуации по вопросу границ возникали в 1997, 2005, 2008 и в 2013 гг.

Последний раз спор вспыхнул 24 августа 2018 при попытке силовых структур Чеченской Республики установить блок-пост между селениями Бамут и Аршты, а также проложить дорогу, соединяющую горную часть Чечни и Ингушетии в Сунженском районе Республики Ингушетия.

Данный факт явился последней точкой в вопросе необходимости скорейшего определения границ. По итогам работы комиссии, которая готовила текст соглашения с учетом исторически сложившейся ситуации, 26 сентября 2018 года в городе Магас Республики Ингушетия состоялось подписание соглашения главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по окончательному определению границ между республиками.

Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, но предусматривает справедливое закрепление границ с учетом интересов обеих республик. Стороны также договорились о том, что между регионами не будет постов, проезд в обе республики будет свободный, а все дороги будут отремонтированы и при необходимости заасфальтированы общими усилиями с обеих сторон.

Обе республики получили возможность развивать свои территории в рамках действующего законодательства.