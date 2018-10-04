Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросят по делу о коррупции

Иерусалим, , 18:30 — REGNUM 5 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет допрошен следователями спецподразделения израильской полиции «Лахав-433» сразу по двум коррупционным делам. Этот допрос станет для главы израильского правительства уже 12-м по счету. Об этом 3 октября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Премьер-министру Израиля зададут дополнительные вопросы по делу о незаконном получении подарков от ряда крупных израильских предпринимателей. Как отмечает следствие, цена подарков, адресованных Нетаньяху, резко возросла после его вступления в должность главы правительства.

Второй коррупционный скандал, в котором подозревают Биньямина Нетаньяху, касается переговоров с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом. Следователи предполагают, что Нетаньяху пытался уговорить Мозеса не печатать критические статьи в адрес действующего правительства. Взамен Мозес просил главу правительства принять закон, запрещающий распространение бесплатных информационных изданий.

Согласно сообщениям полиции, допрос израильского премьера пройдет в его резиденции в Иерусалиме. Пока неясно, станет ли данный допрос заключительным для Нетаньяху и будут ли ему предъявлены официальные обвинения в коррупции.