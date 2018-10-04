Начнет ли Венгрия гибридную войну на Украине?

Станислав Стремидловский, , 17:12 — REGNUM

Представитель правительства Венгрии Иштван Грежи снова перенес свою поездку на Закарпатье, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Он должен был открывать 4 октября культурно-образовательный центр для национальных меньшинств в Берегово. Это очередной объект, созданный при финансовой поддержке венгерского правительства. Однако, как стало известно, на открытии центра с венгерской стороны будет только государственный секретарь Янош Арпад Потапи. Издание подчеркивает, что с конца августа это уже очередной случай, когда Грежи планировал рабочую поездку на Закарпатье, но в итоге ее отменял. И заключает: «Вероятно, причина заключается в обострении отношений между Киевом и Будапештом и уже даже не из-за названия должности Иштвана Грежи. Тем более что Будапешт согласился ее изменить». Как представитель венгерского правительства Грежи работает на Закарпатье с 2016 года. После выборов в парламент Венгрии его мандат был продлен, но его должность стала называться «уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна» (ранее — «уполномоченный (комиссар) правительства Венгрии по вопросам сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегского района и Закарпатья», что вызвало протест украинской стороны.

«Новини Закарпаття» (Ужгород): «С помощью скандала с выдачей чужих паспортов украинским гражданам Венгрия пытается переключить внимание Евросоюза. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда. Так, перед инцидентом с паспортами в Берегово Венгрию публично «выпороли» в европейском парламенте, начав против нее процедуру санкций. Если так будет продолжаться и дальше, она просто потеряет голос в совете Европейского союза. Поэтому, утверждает Магда, в Венгрии сработал принцип компостера или технологической прием — отвлечение внимания. Также Магда уточнил, что никто Венгрию не будет исключать из Евросоюза, однако она может потерять там право голоса, а следовательно — доступ к бюджету ЕС… Как сообщалось ранее, Венгрия угрожает Украине со своей стороны радикальными мерами. В то же время украинцы на Закарпатье поняли, что ситуация ни к чему хорошему не приведет и начали протестовать против действий Будапешта».

Zaxid.net (Львов) задается вопросом: появится на Закарпатье аналог «Новороссии»? Скандальное видео с выдачей венгерских документов в Берегово имело все шансы забыться и потеряться. Но, похоже, оно станет именно тем перышком, которое сломает позвоночник мирному украинско-венгерскому сосуществованию. Принимать этот факт не хочет ни украинская власть, ни общество, однако может оказаться, что следующий очаг сепаратизма вспыхнет не на Востоке или Юге, а именно на Закарпатье. Параллели с Донбассом возникают сами собой. Конечно, любая историческая аналогия является в большей или меньшей степени условной, однако ситуация на Закарпатье более серьезная, чем хотелось бы. Пока Венгрия использует на Закарпатье «мягкую силу», дипломатию и экономические рычаги. Но нет никаких гарантий, что в какой-то момент там не начнется гибридная война под предлогом защиты венгерского населения и при участии этого самого населения — пусть даже в роли статистов. Очевидно, что в Будапеште антиукраинскую и неоимперскую риторику считают эффективным орудием внутренней и внешней политики, причем последняя давно ведется с «оглядкой на Москву». В таких ситуациях слабость жертвы только разжигает шовинистические аппетиты и вдохновляет на авантюры. Поэтому «Украине следует проявлять стойкость и принципиальность не только ради территориальной целостности и сохранения Закарпатья, но и, как ни парадоксально, самой Венгрии, чьим неоимперским порывам лучше остаться несбыточными».

Украина вошла в период сложных отношений с западными соседями, констатирует «Панорама» (Сумы). Причина тому — непомерные амбиции власть предержащих соседних стран, едва прикрытые маской заботы о собственных национальных интересах. «Венгры могут не мечтать об автономии на Закарпатье — они ее не получат», — заявила 17 сентября глава парламентского комитета по международным делам Ганна Гопко на Евроатлантическом форуме в Киеве. Это заявление стало негласным ответом на прошлогоднее заявление венгерского вице-премьера Жолта Шемьена, в котором он поставил знак равенства перед образованием венгерских автономий в любом государстве и «выживанием венгерской нации». Знак равенства явно искусственный — множество национальных меньшинств в современной Европе спокойно живут и без автономных прав. Но нынешнее венгерское руководство во главе с Виктором Орбаном сделало популистическо-националистический лозунг «защиты соотечественников за рубежом» своим флагом. Впрочем, отношения с Евросоюзом у Будапешта не лучше — 13 сентября Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии. Однако если в борьбе с ЕС венгры мало что могут сделать, то Будапешт в отношении Украины успешно уже год блокирует ее диалог с НАТО, пользуясь своим правом вето. К сожалению, света в конце туннеля в этой ситуации пока не видно, тем более что Орбан и его соратники вполне позитивно относятся к политике президента России Владимира Путина. В 1990-х и 2000-х отношения Украины и Польши были хорошими, Польша не только считалась, но и была «адвокатом» Украины в ЕС. Но в 2015 году к власти в Польше пришла правоконсервативная и в то же время популистическая партия «Право и справедливость». Одной из основ ее политики стало возрождение национальной памяти. Казалось бы, хорошее дело, но в отношении Украины это вылилось во вмешательство во внутренние дела с указаниями относительно героев национально-освободительного движения, квинтэссенцией которых стало заявление в 2017 году ныне уже экс-министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского: «С Бандерой вы в Европу не войдете». Отношения Украины еще с двумя западными соседями — Румынией и Словакией — более стабильны. Правда, румынское руководство в 2017 году также заявило о беспокойстве в связи с принятием нового украинского закона об образовании. Однако после консультаций на уровне МИД летом 2018 года обе страны выразили готовность подписать протокол о взаимопонимании в отношении национальных меньшинств. Румыния, в отличие от Венгрии, не стала блокировать диалог Украины с НАТО. Дело в том, что внимание румынских властей сосредоточено на перманентном внутриполитическом конфликте, продолжающемся последние полтора года.

«В воскресенье, 30 сентября, стало известно, что подразделение бригады вооруженных сил Украины смогло за короткое время и совершенно незаметно для путинских боевиков укрепить свои позиции на одном из участков фронта в Донецкой области, — информирует «Сіверщина» (Чернигов). — Об этом сообщил активист и украинский военный Юрий Мисягин на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что украинским военным удалось продвинуться вперед на 6 кв. км. Так, теперь часть Донецкой области находится под контролем ВСУ. Стоит отметить, что в комментариях активист отметил, что не может указать точные данные о местонахождении бойцов, так как «туда бы сразу» прилетело «и начались бы разборки».

В Ровно забросали камнями автобус с паломниками Украинской православной церкви Московского патриархата, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Это совершили около двух часов ночи неизвестные в балаклавах, после чего скрылись. Инцидент произошел возле подворья Свято-Георгиевского монастыря по улице Соборной, 225. Камни повредили лобовое стекло автобуса. Прихожане УПЦ МП ехали в Киев протестовать против предоставления томоса об автокефалии.

28 сентября в 14:15 в полицию поступило сообщение от жителя поселка Богородчаны о том, что неизвестные лица пытаются захватить митрополичьи палаты церкви УПЦ Московского патриархата, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Для выяснения конфликтной ситуации на место происшествия выехали сотрудники групп реагирования. Установлено, что причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры — митрополичьих палат доминиканского монастыря — на баланс музыкальной школе. Против этого решения выступил представитель УПЦ МП.

Общественные слушания о тарифах в Херсоне всегда происходят громко, но на этот раз в зале дошло до унижений человеческого достоинства, пишет «Новий день» (Херсон). Такое себе позволил не кто-нибудь из толпы, а чиновник — Вячеслав Никитенков, который работает заместителем начальника управления дорог, транспорта и связи Херсонского горсовета. Он публично обозвал активиста. Чиновнику не понравилась прическа Александра Тарасова, который волосы собирает в хвост на затылке. «Я обращаюсь к молодому человеку с женской прической, вам дали выступить, если вы хотите выступления еще раз, вам дадут еще раз», — сказал Никитенков в зале, где находились не менее 200 человек. Активист отреагировал мгновенно, попытавшись добраться до микрофона, но ответить на оскорбление ему не дали полицейские. Люди в форме лихо заломили оскорбленному руки и вывели его из зала. Позже Тарасов вернулся на общественные слушания и потребовал извинений от чиновника. Но извинений так и не дождался.

Мэр Львова Андрей Садовый объявил о своем участии в президентских выборах, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Об этом он заявил на молодежном форуме «Молодвиж», сообщает пресс-служба партии «Самопомощь». По словам Садового, ключевыми элементами кампании станут «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны». И далее: «Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Мы должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и нам под силу». Мэр пообещал в ближайшее время обнародовать состав своей команды. Издание напоминает в свою очередь, что фракция «Самопомощи» в Киевском городском совете прекратила свою деятельность. В Хмельницком еще в начале весны из фракции в городском совете вышли четверо депутатов, перейдя в «Блок Петра Порошенко». На Прикарпатье из-за скандала с выбором председателя местного отделения партии из нее вышло 50 членов. «Самопомощь» в Луцке и на Волыни тоже распадается на глазах. Активные ее члены, получив должности в руководящих органах, постепенно начали покидать партию. Поэтому последние события, происходящие вокруг политической силы Садового по всей Украине, заставляют думать, что «Самопомощь» рушится, как домино.

На Украине будет создано пять межрегиональных отделений Института национальной памяти (ИНП), одно из них — во Львове, информирует «Збруч» (Галичина). «Это решение важно как для того, чтобы реализовать всеукраинскую политику национальной памяти на местном уровне, так и для того, чтобы в эту политику имплементировать особенности нашей локальной истории», — прокомментировал глава ИНП Владимир Вятрович. Его первая заместитель Алина Шпак отметила, что представительство в регионах позволит институту «дойти до каждой конкретной школы, музея, городского совета, сельского совета», что «поможет вовлечь локальные истории в общегосударственный дискурс». Кроме Львова, отделения откроют в Харькове, Днепропетровске, Виннице и Одессе. Институт национальной памяти является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется кабинетом министров Украины через министра культуры. Основными задачами его являются организация всестороннего изучения истории украинского государства, этапов борьбы за восстановление государственности и распространение соответствующей информации на Украине и в мире.