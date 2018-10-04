Четверг, 4 Октября 2018 года
16:58:32 МСК

Псковский губернатор: «Будем и дальше работать с Петербургом по-соседски»

Политика

Михаил Ведерников поздравил Александра Беглова с назначением врио губернатора Санкт-Петербурга и поблагодарил Георгия Полтавченко за «готовность в любых вопросах подставить плечо»

Псков, 4 октября 2018, 16:30 — REGNUM  Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Александра Беглова с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в своём аккаунте в социальной сети Instagram Ведерников выразил уверенность в том, что на новом посту Александр Беглов применит все свои знания и опыт для решения поставленных президентом задач.

«Где бы он ни работал, он всегда проявлял себя как настоящий профессионал, грамотный управленец и мудрый руководитель», — отметил псковский губернатор.

По мнению Ведерникова, Беглов «не понаслышке знает все сильные и слабые стороны вверенной ему территории».

Михаил Ведерников поблагодарил Беглова за постоянную и результативную всестороннюю поддержку Псковской области.

«Будем и дальше вместе работать, по-соседски!» — говорится в сообщении.

При этом Михаил Ведерников поблагодарил экс-главу Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко «за конструктивное сотрудничество с регионом и готовность в любых вопросах подставить плечо».

https://www.instagram.com/p/BofJgyIFKcC/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгий Полтавченко оставил пост губернатора Санкт-Петербурга досрочно, возглавив Объединенную судостроительную корпорацию — такое предложение ему сделал президент России Владимир Путин. Врио губернатора Санкт-Петербурга стал Александр Беглов, который с декабря 2017 года занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга — они пройдут 8 сентября 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения глав регионов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить