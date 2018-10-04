Израиль готовится к эскалации конфликта на границе с сектором Газа

Тель-Авив, Израиль, , 17:56 — REGNUM Администрации израильских городов и кибуцев, расположенных у границы с сектором Газа, обеспокоены эскалацией конфликта на приграничных территориях. Опасения связаны как с провалом переговоров с ХАМАСом, так и с участившимися случаями попадания на территорию Израиля огненных шаров из сектора Газа. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Как заявил секретарь кибуца Беэри Янив Хагай в своем интервью Ynet, боевые действия, по его мнению, могут начаться в любой момент. Хагай также отметил, что население кибуца Беэри уже полгода живет в режиме чрезвычайной ситуации. «Вчера мы слышали взрывы, — рассказал он. — Дети спрашивали меня, что происходит, но я ничего не мог им сказать, потому что сам не понимаю ситуацию».

По мнению Хагая, действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен вплотную заняться вопросом урегулирования конфликта. Причем, речь идет не столько о применении силы, а сколько о возобновлении мирных переговоров.

Свою обеспокоенность обстановкой выразил и Хаим Елин, депутат Кнессета от партии «Еш Атид» («Есть будущее»). Политик заявил, что Израиль «не должен быть заложником игры, которую ведут исламисты (движение ХАМАС) с Махмудом Аббасом». Однако время начала полномасштабной войны, по словам Елина, зависит не от Израиля, а от руководства ХАМАС.