Особый статус Донбасса: «Это не для украинцев, а для западных кураторов»

Киев, , 16:20 — REGNUM «Убийственными» назвал действия украинских депутатов, проголосовавших за продление недействующего закона об особом статусе Донбасса, член партии «За життя», лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» заявил журналистам, что считает соответствующее голосование в Верховной раде сегодня, 4 октября, «цинизмом высшей пробы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук напомнил, что Верховная рада 245 голосами при 226 необходимых продлила действие недействующего закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Тем, кто забыл, напомню судьбу этого многострадального закона. Он был принят, введен в действие, а затем его действие приостановили. И сейчас он не работает. Поэтому сегодняшнее голосование в ВР — это цинизм высшей пробы», — пояснил свою точку зрения политик.

По его мнению, народные депутаты Украины проголосовали не «за тело закона» и тем не более не за его дух, соответствующий Минским соглашениям.

«Они проголосовали за его «абсолютно техническую пролонгацию». Народные избранники поддержали продление действия закона об особом статусе не потому, что хотят, чтобы заработали Минские соглашения, чтобы наконец-то прекратились обстрелы и в Донбассе перестали гибнуть люди, в том числе мирные жители», — подчеркнул политик.

Лидер «Украинского выбора» подчеркивает, что народные депутаты проголосовали не для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс.

«Проголосовали не для Украины и не для украинцев, а для… западных кураторов. Именно им адресован «маркер… что Украина предана дипломатично-политическому процессу мирного урегулирования…». Именно для них создается видимость, что Киев выполняет Минские соглашения, — чтобы ЕС имел возможность продолжить санкции против России. Господа депутаты, ваша логика, ваши действия убийственны для Украины», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующий законопроект накануне внес на рассмотрение парламента и определил как неотложный президент Украины Петр Порошенко. В пояснительной записке он указал, что документ направлен на «создание условий для проведения миротворческой миссии ООН в Донбассе» и, «в случае необходимости, для усиления санкционного режима» против РФ. В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что это решение «позволит мобилизовать западных партнеров».