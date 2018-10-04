МАГАТЭ отклонило просьбу Нетаньяху о проверке иранских объектов

Иерусалим, , 17:44 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответило отказом на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о дополнительной проверке атомных объектов Ирана. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, по данному вопросу было опубликовано соответствующее заявление от имени генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

В заявлении говорится, что Агентство тщательно сопоставляет информацию, полученную извне, с уже имеющимися данными ради поддержания доверия со стороны мировой общественности. Более того, дополнительные проверки проводятся только в случае необходимости.

Как отметило руководство МАГАТЭ, все ядерные объекты на территории Ирана уже прошли проверку. Какие-либо дополнительные меры в отношении иранских объектов Агентство предпринимать не намерено.

Напомним, что 27 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскрыл данные о секретном ядерном хранилище Ирана.