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МАГАТЭ отклонило просьбу Нетаньяху о проверке иранских объектов

Политика

В Агентстве заявили, что все иранские ядерные объекты уже проверены, а дополнительных проверок не предусмотрено

Иерусалим, 4 октября 2018, 17:44 — REGNUM  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ответило отказом на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о дополнительной проверке атомных объектов Ирана. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, по данному вопросу было опубликовано соответствующее заявление от имени генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

В заявлении говорится, что Агентство тщательно сопоставляет информацию, полученную извне, с уже имеющимися данными ради поддержания доверия со стороны мировой общественности. Более того, дополнительные проверки проводятся только в случае необходимости.

Как отметило руководство МАГАТЭ, все ядерные объекты на территории Ирана уже прошли проверку. Какие-либо дополнительные меры в отношении иранских объектов Агентство предпринимать не намерено.

Напомним, что 27 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскрыл данные о секретном ядерном хранилище Ирана.

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Зарубежная хроника
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