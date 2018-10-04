В Бангладеш на время выборов планируют создать переходное правительство

Дакка, , 18:04 — REGNUM Правящая в Бангладеш партия Авами лиг планирует создать переходное правительство на время выборов, что неоднократно включалось в список требований сторонников оппозиционной партии — Националистической партии Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», правительство Авами лиг планирует незадолго до опубликования распорядка предвыборной кампании собрать небольшой совет министров, где данный вопрос получит широкое и всестороннее обсуждение.

Как сообщает издание «Протхом ало», руководство Авами лиг желает скорейшего решения двух вопросов: организации голосования и создания временного правительства.

В настоящее время руководство правящей партии обсуждает примерную дату формирования переходного правительства: в конце октября или в начале ноября. Как сообщил «Протхом ало» член президиума партии Авами лиг Мохаммад Насим, вопросы формирования переходного правительства — где, когда и каким образом оно будет сформировано — будут решаться лично премьер-министром Бангладеш.