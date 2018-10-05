Визит папы Римского взбудоражил прибалтийских антисоветчиков?

Ватикан, , 07:03 — REGNUM Состоявшийся недавно визит папы Римского Франциска в Литву, Латвию и Эстонию оказался интересен как с точки зрения взаимоотношения религий, так и со стороны политики. Хотя пресс-служба Ватикана специально подчеркивала желание не акцентировать политические вопросы, сосредоточившись на религиозных, политика сказала свое веское слово. Каким образом визит папы Римского проявил политически острые сюжеты трех прибалтийских стран, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Из трех перечисленных стран только Литва населена преимущественно католиками, но даже и в ней значение Церкви и ее влияние на общественно-политические аспекты жизни значительно меньше, чем в соседней Польше. В Латвии и Эстонии католики составляют меньшинство. Интересно, что часть политических сил прибалтийских стран и вовсе тяготеет к язычеству, а в Эстонии сложилась традиция, при которой не принято выпячивать свою религиозную принадлежность.

Картина, как мы видим, довольно пестрая, и религиозная принадлежность издавна перекликалась с политическими воззрениями и влияниями, как например православие с русскостью. Поэтому визит понтифика стал для многих прибалтийских политиков, особенно из властных структур, поводом еще раз поднять тему оккупации, притеснений и прочих ужасов, которые прибалтийские страны «терпели из-за коммунистической оккупации», при этом период оккупации нацистской эти критики по понятным причинам скромно замалчивали. Но сам папа Франциск не обошел стороной вопрос бед, пришедших в Литву, Латвию и Эстонию с Запада.

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