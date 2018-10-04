Севастополь и Адыгея поменялись прокурорами

Севастополь, , 16:21 — REGNUM Прокуратуру Севастополя возглавил прокурор Марк Большедворский, до этого занимавший должность прокурора Республики Адыгея, в обратном направлении направился Игорь Шевченко. Об этом 4 октября сообщило издание правительства Севастополя «ИКС».

Как сообщается, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 2 октября, однако его не опубликовали на официальном сайте Кремля, поскольку он предназначен для служебного использования.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между губернатором Севастополя и местной прокуратурой возник на почве судебных споров вокруг земли — правительство заключило госконтракт по подготовке исков с частной юридической компанией «Правозащита», однако в прокуратуре заявили о нарушениях в её работе и настаивали на расторжении контракта. В ответ чиновники обвинили прокурора в личной заинтересованности.

В июле 2018 года парламент Севастополя согласовал назначение нового прокурора города Марка Большедворского, рекомендованного генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

«Кандидатура Марка Александровича внесена генпрокурором РФ. Он служит в органах прокуратуры с 1996 года: прошёл путь от следователя Иркутской области до прокурора Республики Адыгея», — отмечал заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть.

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