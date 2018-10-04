На Украине людей делят на «чистых» и «нечистых» – Константин Затулин

Москва, , 16:35 — REGNUM Введение на Украине понятия «национально-свидомые украинцы» позволило разделить украинское общество, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 4 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках полемики с украинскими экспертами.

«Всё началось ещё до 2014 года, когда дело ещё не дошло до войны, — обратил внимание Затулин. — Уже тогда были замечательные украинские политики, которые и сейчас даже имеют высокий рейтинг на Украине (я имею ввиду, например, Юлию Тимошенко), которые заявляли, что Донбасс надо окружить колючей проволокой. Она потом извинялась. Вы делите всю свою страну на «чистых» и «нечистых». Это происходит с первых дней украинской независимости, потому что изобрели такое понятие, как «национально-свидомые украинцы». То есть те, которые с идеологией. А если бабушка без идеологии, то она и жить не должна ни на Украине, ни вообще. Это ватники, люди, которых можно сжигать, бомбить и заставлять покидать свои дома».

Подытоживая сказанное, Затулин поинтересовался, чем это отличается от фашизма.

Напомним, что в числе прочего поводом для этой дискуссии стали попытки украинских депутатов запретить на Украине идеологию Русского мира. В частности с таким предложением выступил 4 октября депутат Верховной Рады Александр Шевченко.

«В Украине идеология «русского мира» должна быть запрещена. Она приносит только страдания всем жителям Украины. Идеологией «русского мира» кремлёвское руководство оправдывает своё подлое вторжение в Украину. Эта идеология уже забрала десятки тысяч жизней. На фронтах востока много этнических русских, которые вместе с украинцами защищают Украину от человеконенавистнического «русского мира», который был сконструирован в лабораториях ФСБ России. Идеология «русского мира» — это идеология великодержавного шовинизма, империализма, нацизма, ненависти», — сказал Шевченко.

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