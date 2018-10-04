Четверг, 4 Октября 2018 года
16:59:53 МСК

В Еврокомиссии назвали Ле Пен и Сальвини угрозами существованию ЕС

Политика

В список «врагов народа» также попали Виктор Орбан и Ярослав Качиньский

В Еврокомиссии назвали Ле Пен и Сальвини угрозами существованию ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Рим, 4 октября 2018, 16:15 — REGNUM  Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи в четверг, 4 октября, в интервью газете Le Monde заявил, что группа европейских политиков, в которую входят Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, представляет собой «угрозу существованию Евросоюза».

В ту же группу, помимо французского политика и итальянского вице-премьера, еврокомиссар включил также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Ярослава Качиньского.

Московичи уверен, что если представители упомянутой группы выиграют выборы в Европарламент в мае 2019 года, это будет угрожать правам мигрантов, меньшинств и свободе слова.

Ранее Ле Пен, Сальвини и Орбан провели ряд встреч, на которых, как предполагают наблюдатели, обсуждалась возможность совместной работы сторонников национальных суверенитетов во время предвыборной кампании.

Читайте также: Миграционная пауза ЕС за полгода до выборов в Европарламент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить