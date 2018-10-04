Глава МИД Новой Зеландии прибыл в Индонезию

Джакарта, , 15:59 — REGNUM Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс прибыл в Индонезию для участия в восьмом заседании совместной министерской комиссии, сообщает Antaranews.

«Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс прибыл в Джакарту на заседание 8-й совместной комиссии министров Индонезии и Новой Зеландии, которое состоится 5 октября в 10:00 по местному времени», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Арманата Насир.

Ожидается, что в рамках заседания 8-й совместной комиссии также состоится двусторонняя встреча главы МИД Новой Зеландии с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

«Министры обсудят усилия по увеличению двусторонней торговли до 2,4 млрд долларов США к 2024 году», — отметил Арманата Насир.

Стороны также отпразднуют 60-летие установления дипломатических отношений между Индонезией и Новой Зеландией.

Напомним, двусторонняя торговля между Индонезией и Новой Зеландией в 2017 году достигла 1,18 млрд долларов США. Число индонезийских граждан, проживающих в Новой Зеландии, составляет 5500 человек и 1120 из них — студенты. Число туристов из Новой Зеландии, которые посетили Индонезию в 2017 году, составило примерно 107 тыс. человек.