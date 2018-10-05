Турция вновь желает поссорить христиан?

Киев, , 04:12 — REGNUM Атака Константинопольского патриархата на Русскую православную церковь, через попытку протащить автокефалию на Украине, вредит христианству в целом. Так считает авторитетная католическая газета Catholic Gerald. О том, какие аргументы говорят в пользу приведенного мнения, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Мало того, что сам по себе спор об автокефалии украинской церкви ставит националистические вопросы впереди вероисповедания, что всегда считалось недостойным деянием в рамках христианской веры. Инициатива, исходящая от патриарха Варфоломея, пытается поставить решение вопроса о внутренних делах церкви от, пусть и православного, но находящегося на территории все более исламизирующейся Турции Константинопольского патриархата.

Что интересно, история взаимоотношений христианских и исламских стран знает попытки Турции влиять на происходящее в Европе через ссоры между христианскими конгрегациями. Даже крупнейший раскол католического мира в 1715 году, когда Мартин Лютер начал крупнейшее религиозное нестроение в Европе, по версии некоторых историков было частью грамотно планированной операции Османской империи.

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