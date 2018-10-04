Генсек НАТО: инвестиции в оборону нужно срочно нарастить

Брюссель, , 15:49 — REGNUM Страны НАТО видят необходимость в срочном увеличении оборонных инвестиций и вскоре представят такие планы. Об этом заявил 4 октября на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы видим необходимость в срочном увеличении оборонных инвестиций», — сказал Столтенберг по итогам переговоров министров обороны стран-участниц.

В альянсе рассчитывают на ежегодное наращивание расходов и достижение 2% ВВП, отметил он. В скором времени национальные планы по наращиваю расходов будут представлены, в них включат и приобретение новых военных возможностей. Обсуждение инициатив состоится в феврале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг анонсировал ответные меры альянса на «всё более напористое поведение России». Еще одна проблема организации — нестабильность на южных границах, отметил он.

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