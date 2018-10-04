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Судам компании «Гудзон» запретили вход в порты Южной Кореи

Политика

«Суда нашей компании внесены в черный список»

Владивосток, 4 октября 2018, 15:44 — REGNUM  Всем судам компании «Гудзон», попавшей в санкционный список минфина США, запретили вход в порты Южной Кореи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской компании.

«Суда нашей компании внесены в черный список южнокорейскими властями, — сообщили в пресс-службе. — Им запрещен вход во все порты этой страны».

В сообщении отмечается, что данная информация поступила от четырех компаний морского агентирования южнокорейского порта Поханг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи освободили в порту Пусан российское судно «Севастополь», задержанное в конце сентября 2018 г.

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