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На Украине планируют сажать в тюрьму за «унижение» украинского языка

Политика

Также будет создана должность уполномоченного по защите украинского языка

Киев, 4 октября 2018, 15:50 — REGNUM  Украинский парламент принял в первом чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает 4 октября УНИАН.

Согласно закону, единственным государственным языком на Украине будет являться украинский язык. Все граждане Украины должны будут его знать, а за публичное «пренебрежение или унижение» украинского языка нарушители будут наказываться штрафом, арестом либо тюрьмой на срок до трех лет.

Также из закона убраны пункты, по которым в стране должны были быть созданы языковые инспекторы. Вместо них останется должность уполномоченного по защите государственного языка.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году киевская хунта начала проводить русофобскую политику, выдавливая русский язык и русскую культуру из страны.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине могут появиться «языковые инспекторы»

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