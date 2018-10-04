На Украине планируют сажать в тюрьму за «унижение» украинского языка

Киев, , 15:50 — REGNUM Украинский парламент принял в первом чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает 4 октября УНИАН.

Согласно закону, единственным государственным языком на Украине будет являться украинский язык. Все граждане Украины должны будут его знать, а за публичное «пренебрежение или унижение» украинского языка нарушители будут наказываться штрафом, арестом либо тюрьмой на срок до трех лет.

Также из закона убраны пункты, по которым в стране должны были быть созданы языковые инспекторы. Вместо них останется должность уполномоченного по защите государственного языка.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году киевская хунта начала проводить русофобскую политику, выдавливая русский язык и русскую культуру из страны.

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