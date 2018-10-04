МВД Тюрингии: угроза терроризма со стороны правых радикалов возрастает

Эрфурт, Германия, , 15:56 — REGNUM Министерство внутренних дел Тюрингии предупреждает о возрастающей угрозе правового терроризма, передает телеканал N-TV 4 октября.

Сначала было «Национал-социалистическое подполье», теперь группировка «Революция Хемниц». Власти Тюрингии заявляют об опасности насилия со стороны правых экстремистов.

«Моя рабочая гипотеза: все предпосылки и составляющие для правого террора видны», — сказал прессе глава ведомства по охране конституции в Тюрингии Штефан Крамер. По его словам, расследования прокуратуры показали, что «его ведомство не ошиблось в рабочей гипотезе».

«Готовность к насилию увеличивается на всей сцене», — добавляет он. У экстремистов «высокий уровень владения боевыми искусствами, хорошая физическая подготовка и тренировки в стрельбе».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября полиция арестовала нескольких участников группировки «Революция Хемниц». На них возложена ответственность за нападение на иностранцев 14 сентября, а также подготовка к насильственной акции в День германского единства. Следователи заявили, что экстремисты пытались раздобыть огнестрельное оружие.

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