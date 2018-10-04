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Польскую газету Rzeczpospolita обвинили в «работе на Кремль»

Политика

Интервью с лидером Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным вызвало возмущение у сторонников киевского режима в Польше

Польскую газету Rzeczpospolita обвинили в «работе на Кремль»
Иллюстрация: Twitter / Денис Пушилин

Варшава, 4 октября 2018, 15:28 — REGNUM  Авторитетная польская газета Rzeczpospolita опубликовала интервью с «лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным». Издание делает примечание, что беседа состоялась в начале сентября, то есть после покушения на главу ДНР Александра Захарченко.

«Киев всячески саботирует мирные переговоры, — заявил Пушилин. — Украинские власти решили тянуть время. За последние три года ни один из пунктов, включенных в Минские соглашения, не был реализован». Он пояснил, что «сегодня на Украине нет политиков, которые бы говорили об урегулировании конфликта».

Отвечая на вопрос, что ДНР будет делать в случае разрыва Минских соглашений, Пушилин поясняет, что «слишком рано говорить об этом. Конечно, наши аналитики рассматривают различные сценарии развития ситуации. Мы готовы к каждому из них».

По его словам, поступающая информация показывает, что «Украина увеличивает присутствие своей армии на линии фронта и готовит какие-то провокации. Неизвестно, будут ли они реализованы, посмотрим. Именно Киев не хочет политически урегулировать этот конфликт».

Опубликованное газетой интервью вызвало взрыв возмущения у сторонников киевского режима в Польше. В дискуссиях в интернете они осуждают Rzeczpospolita за выбор собеседника, отсутствие кавычек при употреблении названия Донецкой Народной Республики, нежелание задавать «критические вопросы», а также обвиняют издание в «работе на Кремль».

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Украина и Польша
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