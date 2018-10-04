Нидерланды выслали четырех граждан РФ за «попытку кибератаки»

Амстердам, , 15:27 — REGNUM В апреле текущего года Нидерланды выслали из страны четырех граждан Российской Федерации, которые якобы пытались осуществить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд на пресс-конференции.

По ее словам, «кибератаку сотрудников ГРУ», нацеленную на ОЗХО в Гааге, якобы предотвратили 13 апреля.

Бейлевелд уточнила, что граждан РФ с дипломатическими паспортами, которые вероятно являются сотрудниками «спецслужб», выслали из страны в тот же день.

По данным нидерландских спецслужб, «операцию» граждан РФ было решено «сорвать» после того, как была создана «прямая угроза» работе организации.

«Обычно мы (власти Нидерландов) воздерживаемся от разглашения деталей таких операций», — заявила министр обороны страны. Бейлевелд отметила, что информацию обнародовали для того, чтобы подать «сигнал» России.

Отмечается, что в МИД Нидерландов уже вызван посол РФ в связи с данными обвинениями.

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Напомним, ранее швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на свои источники сообщило, что в начале текущего года в Нидерландах были задержаны двое граждан РФ. По данным источников издания, подозреваемые якобы пытались получить доступ к сведениям лаборатории Spiez в Швейцарии.

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