Минобороны Нидерландов: США озвучат обвинения против «российских агентов»

Амстердам, , 15:26 — REGNUM Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки сегодня, 4 октября, намерено озвучить обвинения против ряда сотрудников российской разведки, якобы участвовавших в кибератаках, сообщается на сайте Минобороны Нидерландов.

По мнению нидерландских властей, четыре российских гражданина пытались осуществить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако её удалось предотвратить.

Также утверждалось, что хакеры якобы пытались завладеть файлами о расследовании крушения лайнера MH17.

Ранее в связи с этим министерство иностранных дел Нидерландов вызвало временного поверенного в делах России.

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