Рада приняла в первом чтении закон о языках на Украине

Киев, , 15:24 — REGNUM Сегодня, 4 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» соответствующий документ проголосовал 261 депутат.

В законопроекте говорится, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

«Статус украинского языка как единственного государственного языка не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», — отмечается в документе.

При этом «попытки введения на Украине многоязычия вопреки конституции и установленной конституционной процедуре являются действиями», «которые провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и являются такими, которые направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

В то же время «публичное унижение украинского языка» признано «противоправным деянием, тождественным надругательству над государственными символами Украины, и наказывается в соответствии с законом». Люди, желающие получить гражданство Украины, обязаны «подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком».

Кроме того, закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, которые проходят военную службу по контракту, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также другие лица.

В свою очередь журналист Светлана Крюкова призвала проверить на знание украинского языка детей президента Украины Петра Порошенко.

«Трое детей Порошенко учатся в заграничных учебных учреждениях, среди британцев, китайцев, узбеков и других детей из стран бывшего советского союза. Два базовых языка общения между студентами-космополитами после пар и до пар — английский и русский. В Британии, где учатся все трое детей президента рекордное количество русских студентов. По-украински там вообще никто не разговаривает, и как правило такие дети теряют язык. Предлагаю новому языковому обсдусмену (уполномоченный президента по защите языка) начать свою работу с заграничной поездки. Посетить все школы, университеты, где учатся дети украинской элиты, а также трое детей украинского президента, и доложить обществу, как там у них с традициями. Кто и как получит ремня», — написала Крюкова на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года конституционный Суд Украины признал неконституционным языковой закон «Об основах государственной языковой политики» (закон «Кивалова — Колесниченко»), который был принят Радой 3 июля 2012 года. Закон предусматривал официальную возможность двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Так, в селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области региональным языком было признан румынский. Ряд областных и горсоветов приняли решение о признании русского языка региональным.

Напомним, принятый в первом чтении законопроект о языках вводит должность уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет правительство. Его задачами являются защита украинского языка, а также права граждан на получение государственным языком информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В документе определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком. К ним относятся президент Украины, председатель Верховной Рады и его заместители, члены кабинета Министров, руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав правительства, а также их заместители, председатель службы безопасности, генеральный прокурор, глава Нацбанка, члены счетной палаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уполномоченный по защите государственного языка, народные депутаты, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы.